Женщина будет командовать на матче Украина – Финляндия во Львове

На игры нашей сборной в квалификации чемпионата мира назначили судей из Германии и Румынии

С приближением матчей отборочного турнира "мундиаля"-2022 УЕФА начал назначать арбитров. Сборная Украины уже знает, кто будет вершить ее долю в играх против Франции и Финляндии. Напомним, неделю назад Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022.

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Рефери поединка Франция – Украина, который пройдет 24 марта в Сен-Дени, назначен 39-летний немец Тобиас Штилер. Об этом пишет сайт УАФ. В конце февраля он судил матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Реал" (0:1), в котором уже на 17-й минуте удалил полузащитника хозяев Фройлера. Наш Руслан Малиновский тогда вышел на замену на 86-й минуте. Два года назад "Динамо" под его присмотром было разгромлено "Челси" в Лиге Европы – 0:5.

На днях Буяльский высказался о Шевченко после невызова в сборную.

На встрече Украина – Финляндия 28 марта на "Арене Львов" главным в поле будет 36-летний румын Иштван Ковач. В 2016 году он обслуживал поединок Лиги Европы "Заря" – "Фенербахче", в котором турки сравняли счет на исходе добавленного времени – 1:1. В феврале "Брага" получила от него красную карточку и проиграла "Роме" (0:2) – будущему сопернику "Шахтера".

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Обращает на себя внимание, что делегатом ФИФА, то есть, главной персоной, ответственной за проведение матча, назначена женщина – Ева Гажевская из Польши.

Тем временем, Зинченко и Ярмоленко могут не приехать в сборную Украины.

Смотрите, как сборная Украины провела последний матч – против Германии в Лиге наций:

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