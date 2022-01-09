Жена Ротаня после скандальных объятий с Галкиным празднует день рождения

Супруга тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня Кристина, недавно открывшая бизнес в родном Днепре, сегодня отмечает день рождения.
"Happy birthday to me", – написала она в Instagram.
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Кристина Ротань получила множество поздравлений в свой адрес в соцсетях:
- "Кристинка, с днем рождения. Свети, сияй и пусть все будет ярко"
- "Бесконечного счастья тебе и еще больше путешествий в твоем новом году"
- "Улетного вам года!"
Вместе с тем Кристине Ротань продолжает доставаться от пользователей соцсетей за октябрьские фото, на которых она приобнимает Максима Галкина, который был ведущим на дне рождения ее друга в Днепре.
- "Странно, что у вас ведущий со страны агрессора…"
- "Это же сколько надо иметь ума, чтобы на восьмом году войны с РФ хвастаться фотками с московскими бомондом", – пишут Кристине Ротань под ее снимками с Галкиным в Днепре.
Отметим, что вскоре после того октябрьского визита Галкина в Днепр Минкульт по представлению СБУ внес мужа Аллы Пугачевой в перечень лиц, которые угрожают суверенитету Украины.
Основанием стала деятельность Галкина, "направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности Украины".