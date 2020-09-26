Жена полузащитника "Динамо" показала фокус с переодеванием в Турции: видео

Алина Буяльская весело отдыхает в Бодруме, пока ее муж занят футбольными делами в Украине

Пока "Динамо" обыгрывало "Минай" в матче чемпионата Украины на НСК "Олимпийский" в Киеве, жена полузащитника "бело-синих" Виталия Буяльского Алина продемонстрировала чудеса переодевания в Турции. Девушка, отдыхающая в Бодруме, сбросила с себя банное полотенце и в ту же секунду предстала в прелестном белом платье и ботинках-казаках.

"Только я могла взять на отдых казаки в жару, но под этот образ без них никак", – прокомментировала Алина Буяльская свой фокус с переодеванием, исполненный под песню американского рэпера Амине "Caroline"

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"Сексуально соблазнительная", "Круто! Образ действительно стильный. Стоило того, чтобы брать казаки на отдых", – пишут в комментариях под видео фолловеры Алины Буяльской

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Ранее жена динамовца Буяльского рассказала о большой ошибке своей юности. Супруга полузащитника сборной Украины очень жалеет, что пошла учиться на политолога.

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Также мы писали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.

Смотрите, как забивает муж Алины Буяльской Виталий

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