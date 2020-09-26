Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жена полузащитника "Динамо" показала фокус с переодеванием в Турции: видео

26 сентября, 23:42

Олег Люлька Олег Люлька

Алина Буяльская весело отдыхает в Бодруме, пока ее муж занят футбольными делами в Украине

Пока "Динамо" обыгрывало "Минай" в матче чемпионата Украины на НСК "Олимпийский" в Киеве, жена полузащитника "бело-синих" Виталия Буяльского Алина продемонстрировала чудеса переодевания в Турции. Девушка, отдыхающая в Бодруме, сбросила с себя банное полотенце и в ту же секунду предстала в прелестном белом платье и ботинках-казаках.

"Только я могла взять на отдых казаки в жару, но под этот образ без них никак", – прокомментировала Алина Буяльская свой фокус с переодеванием, исполненный под песню американского рэпера Амине "Caroline"

INSTAGRAM

"Сексуально соблазнительная", "Круто! Образ действительно стильный. Стоило того, чтобы брать казаки на отдых", – пишут в комментариях под видео фолловеры Алины Буяльской

Реклама

Другие кадры с турецкого отдыха Алины Буяльской

INSTAGRAM

Ранее жена динамовца Буяльского рассказала о большой ошибке своей юности. Супруга полузащитника сборной Украины очень жалеет, что пошла учиться на политолога.

Реклама

Также мы писали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.

Смотрите, как забивает муж Алины Буяльской Виталий

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция Динамо Киев Виталий Буяльский WAGs жена футболиста Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украинец выбил
Украинец выбил "Ростов" из Лиги Европы. В России позор назвали злой шуткой за денежный развратФутбол
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять