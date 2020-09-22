Жена динамовца Буяльского рассказала о большой ошибке своей юности

Супруга ведущего полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского рассказала об ошибке своей юности, связанной с выбором специальности. Девушка призналась, что очень жалеет о том, что, вопреки советам родителей, пошла учиться на политолога. Ранее Алина Буяльская предстала в образе "русалки в розовом".

"Как-то недавно затронула в сторис тему учебы и посыпалась куча вопросов: "на кого училась", "где училась" и тд. Училась я в университете им. Шевченко на политолога. Самой стыдно говорить, как я выбирала эту специальность, но я хотела просто учится в этом красивом красном корпусе"

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"Наверное, с самого начала учебы я не полюбила эту специальность и думала, куда я попала. Как вспомню эти все философии... В общем, сразу поняла, что это – не мое, а бросать уже как-то было стремно. Поэтому я отучилась все-таки на бакалавра, потом даже поступила на магистратуру на бюджет, но так и не закончила, так как появилась дочка Злата и было как-то не до учебы"

"Сейчас я жалею, что не слушалась родителей. Считаю, что в 17 лет человек еще не осознает, насколько важный шаг он делает. Мое осознание пришло буквально два года назад. Сейчас я бы поступила в мед. Еще всегда нравилось – архитектор-дизайнер. Но поезд уже ушел, поступать заново и переживать эти все стрессы учебы не хочется"

"Поэтому ищу себя в чем-то другом и в будущем своему ребенку буду доносить важность выбора профессии", – написала у себя в Instagram Алина Буяльская

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