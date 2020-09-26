Жена Безуса, удаленного в игре "Гент" – "Динамо", пожелала ему стать ворчливым дедом

Жена украинского футболиста "Гента" Романа Безуса, удаленного в матче с "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов, трогательно поздравила своего супруга с днем рождения. В субботу, 26 сентября, футболисту исполнилось 30 лет.

"Я не смогу подобрать слов, чтоб объяснить, насколько я счастлива быть с тобой, проживать каждый день рядом именно с тобой. Буду стараться наполнять твою жизнь счастливыми моментами, когда-то мы постараемся переехать к морю и состариться у своего дома. От тебя требуется только быть смешным, ворчливым дедом. Здоровья тебе, родной, терпения. Верю, что впереди еще много побед, а мое плечо будет рядом в случае поражения. А они будут, без них нет этого приятного вкуса побед. Будь счастлив здесь и сейчас. Я тебя люблю", – написала Анна Безус у себя в Instagram

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Отметим, что Роман и Анна Безусы воспитывают троих сыновей – Киррила, Матвея и самого младшего Луку, которому в октябре исполнится два годика.

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Напомним, Роман Безус в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" (1:2) был удален в начале второго тайма за две желтые карточки, полученные в течение нескольких минут. Получив численное преимущество, киевляне забили победный мяч. При этом Безус из-за красной карточки лишил себя возможности сыграть в ответной встрече, которая состоится на НСК "Олимпийский" 29 сентября.

Смотрите, как удалили Безуса в матче "Гент" – "Динамо" (1:2)

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