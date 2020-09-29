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Жена Андрея Шевченко тепло и с юмором поздравила мужа с Днем рождения

29 сентября, 13:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Кристен Пазик счастлива быть с украинцем, с которым у нее четверо детей

Сегодня День рождения празднует главный тренер сборной Украины и легендарный в прошлом футболист: Андрею Шевченко – 44 (инфографика о тренере). Среди множества поздравлений знаменитому спортсмену выделяются теплые слова его супруги – Кристен Пазик.

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Бывшая американская модель написала послание Шеве в Instagram:

"С Днем рождения, моя любовь. Ты – лучший друг, отец, №7, тренер и жаждущий стать профессиональным игроком в гольф (однажды ты своего добьешься). Независимо от того, что ты делаешь, ты отдаешься этому на 100 процентов. Спасибо за твою любовь и смех. Желаю тебе здоровья и счастья на год вперед. Нам посчастливилось быть с тобой".

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Андрей и Кристен познакомились в Милане, когда украинец там выступал, и женились в июле 2004 года.

У пары растет четверо сыновей: Джордан (15 лет), Кристиан (13), Александр (7) и Райдер-Габриэль (6).

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Пазик – уроженка Миннеаполиса, дочь бывшего игрока в американский футбол.

Недавно Андрей Шевченко показал трогательное фото в день рождения жены.

Смотрите, что говорил Андрей после поражения от сборной Испании:

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футбол жена день рождения поздравления Андрей Шевченко Кристен Пазик
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