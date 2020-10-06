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"Жаль, что не привез к Дешаму свою лучшую команду": сожаления Шевченко перед матчем с Францией

6 октября, 20:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский тренер ответил на вопросы журналистов перед товарищеской гостевой игрой

Накануне завтрашнего "товарняка" с французами в пригороде Парижа наставник нашей сборной Андрей Шевченко пообщался с прессой. Лейтмотивом высказываний тренера было сожаление, что не удастся сыграть против чемпионов мира в боевом составе. Напомним, в сборной Украины коронавирусом заразились два вратаря и повар.

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Пресс-конференцию Шевченко в прямом эфире показал YouTube-канал УАФ.

Специалист посетовал на травмы нескольких футболистов, заражение трех вратарей коронавирусом, самоизоляцию в "Шахтере":

"У нас очень тяжелая ситуация. Пришлось вызывать новых футболистов, которые были протестированы, в том числе из "молодежки"... Мы полностью доверяем позиции французских властей, медицинским учреждениям и протоколам во Франции. Я уважаю сборную Франции и ее тренера, у нас прекрасные отношения. Мне очень жаль, что не смог привезти свою лучшую команду, но мы постараемся быть боеспособными".

Также 44-летний тренер вспомнил о скорых матчах Лиги наций против Германии и Испании, исходя из чего Шевченко и будет определять состав. Также он рассказал, что доволен тем, как ему удалось изменить командную игру в последние годы, добиться успехов в Лиге наций, выхода на Евро-2020. В Париже же шанс проявить себя выпадет некоторым молодым футболистам:

"Многие молодые сегодня играют в основном составе, команда очень изменилась. Но впереди нас ждут новые вызовы. Всегда нужно поддерживать свой уровень, имея запас. К сожалению, сегодня у нас его нет..."

Тем временем Дешам определился с составом на матч Франция – Украина.

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Смотрите, как украинцы сыграли предыдущий матч – против испанцев:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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пресс-конференция футбол Андрей Шевченко товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции
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