"Землевыжигающий" Леоненко и острые оценки. Великий Футбол выходит в YouTube

Сегодня стало известно, что телеканалы Футбол 1/2/3 представляют новый проект. С 25 октября начнет свою работу YouTube-канал Великий Футбол. О запуске новых проектов в YouTube, их структуре и контентном наполнении сайту footballua.tv рассказал директор телеканалов Александр Денисов.

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– Александр, почему происходит трансформация YouTube-проектов телеканалов Футбол 1/2/3? Было ли достаточно одного YouTube-канала Футболам 1/2/3?

– Нам, как медиа, важно эффективно достигать нашу аудиторию на всех площадках, которыми она пользуется. Тем более, что объем контента, который производят телеканалы Футбол 1/2/3, достаточный. Просто необходимо его правильно упаковывать и распределять. Некоторое время назад, с приходом нового руководителя Медиа Группы Украина Евгения Бондаренко, мы заново проанализировали развитие своего digital-направления и приняли решение на уровне медиагруппы, что те, кто продукт создают для телевидения, они же должны развивать его и в диджитале, что логично. Экспертиза в этом вопросе перешла к телеканалам Футбол 1/2/3. Ближайший анализ показал, что, с одной стороны, YouTube-канал Футбол 1/2/3 содержит максимальное количество подписчиков, но объем контента, который туда заливается, настолько огромный, что часть продукта пользователь даже не успевает посмотреть. Со всей очевидностью было понятно, что если мы создадим, кроме нашего основного YouTube-канала, еще несколько параллельных, то, во-первых, мы соберем больше просмотров, а во-вторых, каждый отдельный проект получит свой спонсорский бюджет.

– С чего вы начали перемены в digital-направлении?

– Наш первый опыт – проект Yellow, который ранее был на основном YouTube-канале и, как я говорил выше, у него было мало просмотров, и он очень быстро терялся в потоке из хайлайтов и других программ. Продукт недособирал своего зрителя. Когда мы вывели Yellow в отдельный YouTube-канал, и начали его целенаправленно развивать, он начал набирать просмотры. Некоторые его видео сейчас собирают более 100 тысяч просмотров. Для сравнения: когда он был на основном канале, среднее количество просмотров было равно 8 тысячам. Когда мы вывели его в отдельный канал, этот показатель достигает 35 тысяч просмотров.

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Наш второй шаг – вынести в YouTube предматчевые и послематчевые студии. Это не противоречило политике самих телеканалов Футбол 1/2/3, потому что зритель покупает просмотр матча, а студии до и после вполне могут быть доступными для широкой YouTube-аудитории. Ближайший эксперимент показал, что у этих live-студий очень хороший потенциал для роста в диджитале. Например, студию перед матчем Украина – Германия посмотрело почти 200 тысяч зрителей, а студию после исторической победы над Испанией – 380 тысяч.

– Учитывая этот опыт, какие еще проекты готовятся к выходу на отдельных каналах?

– Получив возможности самим развивать YouTube-направление, мы приняли решение вывести в отдельный канал Великий Футбол. Нам точно мало только того, что мы делаем по воскресеньям. У нас достаточный потенциал, чтобы на еженедельной основе насыщать этот канал различными интересными материалами. Кроме программы и интервью, туда войдут эксклюзивы, которые не попали в телевизионный эфир. В принципе, на YouTube-канале мы можем делать больше, чем в телевизионном эфире. Поэтому какие-то интервью будут весьма острыми в оценках и высказываниях. Для этого канала будут созданы отдельные рубрики с участием экспертов и журналистов канала. Соответственно, Великий Футбол теперь будет жить не от воскресенья до воскресенья, а и ежедневно в YouTube. Начиная этот проект уже в ближайшее воскресенье, 25 октября, в качестве исключительного случая, мы сделаем прямой эфир, как на телеканале, так и в YouTube в 21:20.

К слову, ближайшая программа выйдет в новой айдентике – мы сделали ребрендинг. Мы выйдем в новых цветах, с новой эмблемой. Как теперь будет выглядеть логотип, графика и визуальное оформление – увидите уже в ближайшее воскресенье, 25 октября.

– Расскажите немного детальнее об отдельных рубриках?

– Мы запустим отдельную рубрику с Витей Леоненко. Точно хочется, чтобы его было больше. И сам Леоненко этого хочет, ему мало лишь воскресенья. Уверен, его землевыжигающие комментарии не только по воскресеньям, но и среди недели, точно будут добавлять трафика в ленту новостей всех сайтов.

Появится рубрика Денисов Time. Раз в неделю или раз в две недели на YouTube-канале Великий Футбол будет живой стрим, где я буду отвечать на вопросы. Они будут касаться как футбола, так и телеканала. Уже в следующую пятницу, 30 октября, в 15:00 смотрите первый Денисов Time. Отвечу на наиболее насущные вопросы и разыграю приз.

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Будут рубрики и у Славы Шевчука, у Миши Метревели. А через несколько месяцев появится авторский проект Владимира Крамара.

Соответственно, Yellow, Live-студии, Великий Футбол – это те проекты, которые параллельно есть как в ТВ-пространстве, так и на YouTube. Но кроме этого, специально под YouTube, мы запустим еще несколько новых проектов. Один из ближайших – это проект Игоря Бурбаса. О чем он будет – узнаете в скором времени.

Подводя итог: на официальном YouTube-канале Футбол 1/2/3 точно будут хайлайты, студии до и после матчей, то есть, игровой контент. А отдельные, дифференцированные каналы – это проекты, где будут конкретные лица в разных жанрах представлять свои идеи.

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