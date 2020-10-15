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Здоровые игроки "Шахтера" могли играть, но врачи сборной все равно отправили их на карантин

15 октября, 10:53

Елена Павлова Елена Павлова

Перед матчем с Францией врачу сборной Украины приходилось конфликтовать с руководством

Врач сборной Украины Максим Бецко рассказал про ситуацию перед товарищеским матчем с Францией (1:7), когда команда лишилась целой группы игроков из-за коронавируса. Сначала в команду не смогли прибыть все игроки "Шахтера", а затем из-за положительных тестов из обоймы выпали вратари Андрей Лунин и Юрий Панькив.

"Я бы не хотел сказать, что хватался за голову, ситуация была прогнозируемая. Но приходилось искать сложные решения. Даже те, которые не были регулированы законами и протоколами. Так, после двух зараженных футболистов из "Шахтера", по имеющимся протоколам, остальные игроки дончан могли играть за сборную.

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Но мы приняли сложное решение, что все футболисты "Шахтера" должны уйти на карантин. И в итоге оказались правы. Что касается ситуации с Луниным, Панькивым, Тошичем, то будем разбираться, это было неожиданно. Однако повторюсь, что во Франции приходилось принимать сложные решения и даже немножечко конфликтовать с руководством", – рассказал Бецко.

Кстати, мы уже писали, что всех футболистов "Шахтера" еще раз проверят на коронавирус. Также врач команды рассказал о самочувствии игроков. Все футболисты чемпионов Украины проведут еще один раунд тестирования в четверг.

Смотрите, как Украина играла с Францией:

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Сборная Украины сборная Франции коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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