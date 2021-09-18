Зазвездился! Забивной Холанд зажал футболку для сына игрока сборной Гибралтара

21-летний норвежский форвард дортмундской Боруссии пачками уничтожает всевозможные голевые рекорды, но футбольному благородству ему еще стоит поучиться

Холанд разочаровал Чиполину и его сына / Фото: Reuters

Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч рассказал о том, как звездный форвард дортмундской Боруссии и сборной Норвегии Эрлинг Холанд проявил неуважение к его партнеру по национальной команде – 38-летнему Рою Чиполине.

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"Прошлой весной наш защитник Рой Чиполина попросил у Холанда футболку после матча, когда мы играли дома. Норвежцы выиграли со счетом 3:0, Холанд не забил ни одного гола. После интервью для телевидения Рой подошел к Эрлингу и сказал: "Мой сын – твой большой фанат, не против, если мы поменяемся майками?" Холанд посмотрел на него, посмеялся и ушел!"

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Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

"Знаете, Холанд может много что купить, но ему не купить красивые поступки. Возможно, ему в голову ударило огромное внимание со стороны медиа. У него был шанс осчастливить ребенка на целый день, месяц или год, но он сказал: "Нет". Поэтому, когда мы проводили ответную игру в Осло, никто из нас уже не хотел футболку Холанда", – приводит The Sun слова Риса Стайча.

Напомним, больше, чем игроку сборной Гибралтара, повезло весной Александру Зинченко. Из Дортмунда, где Манчестер Сити обыграл Боруссию 2:1, украинский легионер английского клуба увез не только путевку в полуфинал Лиги чемпионов, но и футболку Эрлинга Холанда.

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Зинченко и Холанд, обмен футболками / Фото: Reuters

Добавим, что Абрамович дает Боруссии 170 млн евро за Холанда. Но купить его жаждет не только Челси.

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