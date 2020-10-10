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Это другое дело! Сборная Украины едва не сыграла вничью с Германией

10 октября, 23:44

Олег Люлька Олег Люлька

Команде Шевченко всего чуть-чуть не хватило до 2:2 с немцами

Сборная Украины едва не сотворила сенсацию в субботнем матче Лиги наций с Германией. Проигрывая по ходу встречи 0:2, команда Андрея Шевченко сумела один мяч отыграть и имела шансы сравнять счет. Но до ничьей не дошло. Украинцы проиграли чемпионам мира-2014 – 1:2. Но это – уже совсем другое дело по сравнению с недавними 1:7 от Франции.

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Украина довольно резво начала матч, но пропустила уже на 20-й минуте. Рюдигер сумел на скорости ворваться в штрафную нашей сборной и прострелить. Увы, никто из защитников не накрыл Гинтера, который расстрелял наши ворота с пяти метров. Так немцы повели в счете – 1:0.

На 50-й минуте немцы удвоили свое преимущество после грубой ошибки Бущана. Георгий, казалось бы, уверенно играет на выходе после подачи с фланга. Однако в итоге кипер "Динамо" выпустил мяч из рук, и от головы Горецки тот залетел в наши ворота. А ведь как Бущан спасал в куда более сложных ситуациях по ходу встречи!

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На 77-й минуте Украина один мяч отыграла. Яремчук заработал пенальти, которое реализовал Малиновский. Так счет стал 1:2. Но до ничьей украинцы не дотянули.

После этого поражения сборная Украины опустилась на третье место в своей группе Лиги наций. Лидируют в ней Испания (7 очков) и Германия (5). У нас – 3 пункта, у Швейцарии – 1 балл.

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Впереди – еще три тура. В следующем матче, 13 октября на НСК "Олимпийский", Украина примет еще одного чемпиона мира, победителя мундиаля-2010 Испанию.

Напомним, лучшая сборная этого квартета в Финале четырех поспорит за трофей Лиги наций. А худшая вылетит во второй дивизион. Теоретические шансы на первое место у украинцев остаются, однако если говорить реально, то команда Андрея Шевченко будет бороться с Швейцарией за то, чтобы в этой группе не оказаться последней.

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Отметим, что все три предыдущих поединка Украины против Германии в Киеве завершились вничью. 0:0 – в 1997 году, 1:1 – в 2011-м и 3:3 – в 2011-м.

Ранее прогноз на матч Украина – Германия дал Кирилл Круторогов. "Откровенно говоря, думается, что сборная Германии победит и не пропустит. Не исключаю, что выиграет оба тайма", – полагал комментатор каналов "Футбол 1/2/3".

Также мы писали, что сборную Германии покорила украинская красотка. Немцы оставили ей на память свои автографы. Даша Савина получила в свою коллекцию очень ценный мяч.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины видео голов сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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