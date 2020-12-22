Завалил ударом ноги и добивал на газоне: смотрите массовую драку в чемпионате Бразилии

Темпераментные южноамериканские футболисты отличились в финальном матче чемпионата Бразилии среди команд не старше 17 лет. В решающем поединке "Атлетико Паранаэнсе" принимал "Флуминенсе". И буквально за считанные секунды до финального свистка при счете 2:1 в пользу гостей на поле вспыхнула массовая драка.

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В компенсированное ко второму тайму время игрок "Флуминенсе", который лежал на газоне, ударил ногой стоявшего рядом футболиста "Атлетико Паранаэнсе". После этого они толкнули друг друга и, словно дали сигнал к потасовке стенка на стенку. Игроки обеих команд тут же набросились друг на друга, в том числе и запасные.

Один из футболистов даже упал на газон после удара ногой по лицу, а разгоряченный соперник несколько раз ударил его ногами. Пока на помощь не подоспели партнеры.

Разнимать дерущихся выбежали представители клубов, а помогала им судейская бригада. В итоге драку удалось остановить, и, по информации бразильских СМИ, девять футболистов были удалены с поля. Матч завершился победой "Флуминенсе" со счетом 2:1 и 4:2 по сумме двух встреч. Команда из Рио и стала чемпионом.

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