Українська
$ 27,73
33,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Ушел из футбола на завод. Бывший игрок "Ювентуса" теперь делает часы

15 марта, 19:14

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший капитан сборной Швейцарии счастлив на новом месте

Бывший футболист туринского "Ювентуса" и лондонского "Арсенала" Штефан Лихтштайнер после завершения карьеры ушел из спорта и устроился на завод по производству часов в Цюрихе. Ранее мы сообщали, что звезда "Баварии" займется осеменением лошадей.

"Мне очень нравится эта работа, ведь я всегда был в восторге от часов. После карьеры футболиста я хотел погрузиться в этот мир. Я бы хотел изучить, как работают часы, как их разобрать и собрать. Надеюсь многое узнать об этом в процессе работы. В Швейцарии, как вы знаете, уровень очень высокий", – рассказал Штефан 20 Minuten

Реклама


Фото Reuters

"Игра в защите — это искусство, совсем как часы. Обычный болельщик не понимает, как важны тактические нюансы на поле. Часто достаточно слегка повернуть один рычажок, а эффект будет огромен. Это относится и к футболу, и к часам", – считает Лихтштайнер

Читайте также: Звезда футбола продает наркотики и умирает возле бара: экс-игрок "Реала" снялся в кино

Напомним, Лихтштайнер завершил карьеру футболиста в августе 2020 года в немецком "Аугсбурге". А до этого выступал за лондонский "Арсенал", "Ювентус", "Лацио", "Грассхоппер" и "Лилль". С "Юве" он 7 раз завоевывал чемпионство, а также два раза добирался до финала Лиги чемпионов.

Штефан Лихтштайнер
Реклама

Штефан Лихтштайнер / Фото: REUTERS

Лихтштайнер был капитаном сборной Швейцарии, за которую провел 108 матчей. Это третий показатель в истории команды после Хайнца Херманна (118) и Алена Гейгера (112).

Смотрите, как забивал Лихтштайнер

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

часы футболист заводы Штефан Лихтштайнер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять