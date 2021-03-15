Ушел из футбола на завод. Бывший игрок "Ювентуса" теперь делает часы

Бывший футболист туринского "Ювентуса" и лондонского "Арсенала" Штефан Лихтштайнер после завершения карьеры ушел из спорта и устроился на завод по производству часов в Цюрихе. Ранее мы сообщали, что звезда "Баварии" займется осеменением лошадей.

"Мне очень нравится эта работа, ведь я всегда был в восторге от часов. После карьеры футболиста я хотел погрузиться в этот мир. Я бы хотел изучить, как работают часы, как их разобрать и собрать. Надеюсь многое узнать об этом в процессе работы. В Швейцарии, как вы знаете, уровень очень высокий", – рассказал Штефан 20 Minuten

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Фото Reuters

"Игра в защите — это искусство, совсем как часы. Обычный болельщик не понимает, как важны тактические нюансы на поле. Часто достаточно слегка повернуть один рычажок, а эффект будет огромен. Это относится и к футболу, и к часам", – считает Лихтштайнер

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Напомним, Лихтштайнер завершил карьеру футболиста в августе 2020 года в немецком "Аугсбурге". А до этого выступал за лондонский "Арсенал", "Ювентус", "Лацио", "Грассхоппер" и "Лилль". С "Юве" он 7 раз завоевывал чемпионство, а также два раза добирался до финала Лиги чемпионов.

Реклама Штефан Лихтштайнер / Фото: REUTERS

Лихтштайнер был капитаном сборной Швейцарии, за которую провел 108 матчей. Это третий показатель в истории команды после Хайнца Херманна (118) и Алена Гейгера (112).

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