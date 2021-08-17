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Защитник киевского Динамо может перебраться в российский клуб

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 августа, 20:15
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Накануне старта в Лиге чемпионов "бело-синие" могут остаться без универсального защитника. Клуб из России заинтересован в полноценном трансфере Томаша Кендзеры
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера может продолжить карьеру в московском ЦСКА, об этом сообщает польский ресурс Weszlo. По данным издания, российский клуб предлагает за 27-летнего игрока основы "бело-синих" два миллиона евро.

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Это на 500 тысяч больше, чем киевский клуб заплатил польскому Леху в 2017 году. При этом трансферная стоимость игрока обороны киевлян, по данным Transfermarkt, составляет 5 млн евро, а контракт действителен до 30 июня 2024 года. Футболист славится своим универсализмом, с равным успехом он может сыграть на фланге и в центре защиты.

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Томаш Кендзера
Томаш Кендзера / Фото: AFP

Как известно, президентов Динамо и ЦСКА связывают теплые отношения. Недавно киевляне арендовали у армейцев белорусского форварда Илью Шкурина. Вполне возможно, польский защитник станет частью сде,лки по выкупу "врага Лукашенко" на постоянной основе.

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Коваленко в матче с "Динамо"
Коваленко в матче с "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что киевское Динамо испытывает определенные трудности в игроках защиты. Так, в матче 1-го тура против Вереса травму получил центральный защитник Денис Попов, который в нынешнем году уже точно не сыграет.

В любом случае, последнее слово за главным тренером "бело-синих" Мирчей Луческу. Терять игрока основы накануне матчей Лиги чемпионов вряд ли входит в его планы.

Томаш Кендзера и его девушка Виктория
Томаш Кендзера и его девушка Виктория / Фото: Instagram

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