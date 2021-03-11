Защитник "Динамо" признался, кто самый опасный в "Вильярреале"

Однако Виталий Миколенко уверен, что "деньги в футбол не играют", и у киевлян хорошие шансы на успех

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, кого больше всех стоит бояться в составе "Вильярреала" в предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 19:55. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Вильярреал" доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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"Деньги в футбол не играют. Мы играли за сборную против Испании, которая стоит в разы дороже. Но мы выиграли в Киеве. В "Вильярреале" вся команда хорошо сплоченная. Я бы выделил игрока под номером 7 – Жерара Морено. Смотрели теорию, он часто смещается на правый фланг. Уже изучили его, постараемся перекрыть этого футболиста", – цитирует Миколенко ТК "Футбол"

Виталий Миколенко в матче с "Барселоной" / Фото: Reuters

Ранее мы писали, где смотреть матч 1/8 Лиги Европы "Динамо" – "Вильярреал". А ответный поединок состоится через неделю – 18 марта в Испании.

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Мы также сообщали, что лучший молодой футболист играет в "Динамо", но фаны голосовали за вратаря "Шахтера".

Смотрите, как "Динамо" играло в чемпионате Украины

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