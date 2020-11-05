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"Заря" снова разгромлена в Лиге Европы. Шахов и Чигринский не пожалели Скрипника

5 ноября, 23:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Луганский клуб занимает последнее место в турнирной таблице группы G

Луганская "Заря" проиграла третий матч на групповом этапе Лиги Европы. Сегодня в Запорожье подопечные Виктора Скрипника уступили греческому АЕКу со счетом 1:4. Мы вели онлайн матча "Заря" – АЕК с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Как и в предыдущем поединке с "Брагой" украинцы пропустили быстрый гол – уже на 7-й минуте отметился Танкович. Еще до перерыва Манталос удвоил преимущество гостей, а после перерыва Ливайя довел счет до разгромного.

Незадолго до конца встречи "Заря" усилиями Кочергина сократила отставание, однако сразу же пропустила четвертый гол – еще один гол на свой счет записал Ливайя.

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Отметим, что в составе АЕКа весь матч отыграл украинец Дмитрий Чигринский, а еще один наш соотечественник Евгений Шахов был заменен на 70-й минуте.

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После трех туров "Заря" занимает последнее место в турнирной таблице группы G, а АЕК набрал первые три балла. Лидирует в группе "Лестер", разгромивший "Брагу" (4:0).

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