Заря – Рапид: когда начало и на каком канале смотреть

Поединок квалификации Лиги Европы пройдет сегодня в Запорожье, луганчанам нужно отыграть три мяча

Рапид разгромил Зарю в Вене / Фото: Getty Images

26 августа определятся участники группового этапа Лиги Европы. Единственный представитель от Украины в квалификации – луганская Заря. Нашей команде нужно совершить подвиг, чтобы не вылететь.

Реклама

Неделю назад на выезде Заря проиграла венскому Рапиду – 0:3. Но в истории футбола такая разница отыгрывалась, поэтому до последнего будем верить в успех луганского клуба.

Когда начало матча Заря – Рапид

Поединок пройдет в Запорожье на "Славутич Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Где смотреть матч Заря – Рапид

Реклама

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию поединка Заря – Рапид с видео повторами голов.

Также игра будет транслироваться в прямом эфире на телеканале УНИАН.

Обзор первого матча Рапид – Заря

Напомним, что сегодня своих соперников узнают Динамо и Шахтер: жеребьевка Лиги чемпионов – когда пройдет, кто участвует и что будет на церемонии.