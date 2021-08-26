Заря – Рапид: когда начало и на каком канале смотреть

26 августа определятся участники группового этапа Лиги Европы. Единственный представитель от Украины в квалификации – луганская Заря. Нашей команде нужно совершить подвиг, чтобы не вылететь.
Неделю назад на выезде Заря проиграла венскому Рапиду – 0:3. Но в истории футбола такая разница отыгрывалась, поэтому до последнего будем верить в успех луганского клуба.
Когда начало матча Заря – Рапид
Поединок пройдет в Запорожье на "Славутич Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Где смотреть матч Заря – Рапид
Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию поединка Заря – Рапид с видео повторами голов.
Также игра будет транслироваться в прямом эфире на телеканале УНИАН.
Обзор первого матча Рапид – Заря
Напомним, что сегодня своих соперников узнают Динамо и Шахтер: жеребьевка Лиги чемпионов – когда пройдет, кто участвует и что будет на церемонии.