"Заря" погасла в Европе: украинцы сухо уступили "Браге"

Луганская "Заря" провела последний матч в нынешнем еврокубковом сезоне. Гостевая игра с "Брагой" была за призовые, рейтинговые очки, но не за весну. Португальцы ранее себе обеспечили выход из группы. Луганчане ранее потеряли все шансы. Хотя можно было красиво финишировать серией из трех побед. Не вышло. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Брага" – "Заря".

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Первый тайм был за хозяевами. Самый крутой шанс они имели на 36-й минуте, когда Руис вышел один на один, но шикарный сэйв Шевченко спас нашу команду.

После перерыва давление португальцев усилилось. Сначала затрещала перекладина ворот Шевченко после удара Новаиша со штрафного. А потом хозяевам помог Абу Ханна, который подправил мяч в собственные ворота.

Не успела защита "Зари" прийти в себя – снова вынимай. Медейруш зряче дал на Орту в штрафную, а тот в касание отправил мяч в сетку. Интересно, что перед этим оба футболиста вышли на замену.

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"Брага" выигрывает, а "Заре" нужно сконцентрироваться на чемпионате Украины, чтобы снова пробиться в футбольную Европу.

"Брага" – "Заря" – 2:0

Голы: Абу Ханна (61, автогол), Орту (68).

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