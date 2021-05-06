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Заря нашла бриллиант на родине Пеле: клуб подписал юного форварда

6 мая, 13:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

17-летний бразильский нападающий Гильерме перешел из Ботафого в луганскую Зарю, контракт подписан на три года

Луганская Заря обыграла Днепр-1 и обеспечила себе бронзовые медали чемпионата Украины. И сразу клуб начал думать о следующем сезоне. Команда объявила о первом трансфере летнего окна.

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Сегодня состав Зари пополнил 17-летний бразильский нападающий Гильерме. Контракт с футболистом подписан сроком на три года.

Несмотря на столь молодой возраст, футболист уже был заигран за бразильский Ботафого U-17 (30 игр, 7 голов) и U-20 (2 матча, 2 гола).

Смотрите, как играет Гильерме:

Команда Виктора Скрипника пока сохраняет шансы и на второе место в УПЛ, отставая от Шахтера на одно очко. Однако у дончан еще один матч в запасе, и если сегодня "горняки" переиграют Минай, то серебряные награды от них уже никуда не денутся.

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ДинамоДинамоДин
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Забитые 56
Пропущеные 15
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Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 46
Пропущеные 19
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ЗаряЗаряЗар
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КолосКолосКол
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Пропущеные 23
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ДеснаДеснаДес
25
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Забитые 37
Пропущеные 28
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6
ВорсклаВорсклаВор
25
10
8
7
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6
38
Забитые 35
Пропущеные 29
Разница 6
Результаты последних матчей: Н П П В В
7
АлександрияАлександрияАле
25
8
5
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32
35
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29
Забитые 32
Пропущеные 35
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забитые 35
Пропущеные 37
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
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Забитые 24
Пропущеные 49
Разница -25
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Забитые 23
Пропущеные 38
Разница -15
Результаты последних матчей: В В Н В П
11
МариупольМариупольМар
25
5
8
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23
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-17
23
Забитые 23
Пропущеные 40
Разница -17
Результаты последних матчей: Н П П Н П
12
ИнгулецИнгулецИнг
24
4
11
9
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35
-12
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Забитые 23
Пропущеные 35
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н П П
13
ОлимпикОлимпикОли
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15
27
44
-17
21
Забитые 27
Пропущеные 44
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забитые 15
Пропущеные 41
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П Н

Напомним, что 13 мая Заря сыграет в финале Кубка Украины против Динамо.

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