Заря нашла бриллиант на родине Пеле: клуб подписал юного форварда

17-летний бразильский нападающий Гильерме перешел из Ботафого в луганскую Зарю, контракт подписан на три года

Луганская Заря обыграла Днепр-1 и обеспечила себе бронзовые медали чемпионата Украины. И сразу клуб начал думать о следующем сезоне. Команда объявила о первом трансфере летнего окна.

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Сегодня состав Зари пополнил 17-летний бразильский нападающий Гильерме. Контракт с футболистом подписан сроком на три года.



Несмотря на столь молодой возраст, футболист уже был заигран за бразильский Ботафого U-17 (30 игр, 7 голов) и U-20 (2 матча, 2 гола).

Смотрите, как играет Гильерме:

Команда Виктора Скрипника пока сохраняет шансы и на второе место в УПЛ, отставая от Шахтера на одно очко. Однако у дончан еще один матч в запасе, и если сегодня "горняки" переиграют Минай, то серебряные награды от них уже никуда не денутся.

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Напомним, что 13 мая Заря сыграет в финале Кубка Украины против Динамо.