"Заря" – "Лестер": где смотреть решающий матч Лиги Европы

Поединок на запорожской "Славутич-Арене" начнется в 19:55 и будет показан на ТВ и в интернете

Сегодня в Запорожье на "Славутич-Арене" состоится матч пятого тура группового раунда Лиги Европы. Луганская "Заря" принимает чемпиона Англии-2016 "Лестер". Начало поединка – в 19:55. Онлайн матча "Заря" – "Лестер" с видео голов доступен на нашем сайте.

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"Заря" – "Лестер": прогноз Кирилла Круторогова

"ЗАРЯ" – "ЛЕСТЕР":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Заря" – "Лестер" в четверг, 3 декабря, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Реклама Фото: REUTERS/Phil Noble

Отметим, что "Лестер", досрочно обеспечив путевку в 1/16 Лиги Европы, позволил себе прибыть в Запорожье без ряда лидеров. За "лисов" точно не сыграют Джейми Варди, Джонни Эванс, Юри Тиллеманс и Каспер Шмайхель, которых тренерский штаб британского клуба решил поберечь на чемпионат Англии.

Впрочем, недавний матч "Динамо" – "Барселона", в котором каталонцы неосновным составом, без Месси, разгромили киевлян 4:0, показал, что еще неясно, что лучше – играть против основы или резервистов топ-клуба.

Чтобы сохранить шансы на плей-офф Лиги Европы, сегодня "Заре" нужно обыгрывать "Лестер" и надеяться, что в параллельном матче "Брага" в Афинах не выиграет у АЕКа. Тогда судьба второго места в группе решится в последнем туре 10 декабря, когда состоятся поединки "Брага" – "Заря" и "Лестер" – АЕК.

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"Шансы есть – и за них мы будем хвататься максимально", – говорит нападающий "Зари" Александр Гладкий.

Напомним, два предыдущих матча "Заря" выиграла с одинаковым счетом 3:0. Сперва в Афинах луганчане разгромили АЕК, а затем в Ужгороде – "Минай".

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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