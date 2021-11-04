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Заря – ЦСКА: стартовые составы на матч Лиги конференций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 ноября, 18:52
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Главные тренеры Зари и ЦСКА Софии публиковали стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги конференций
Заря примет ЦСКА сегодня в 19:45
Заря примет ЦСКА сегодня в 19:45 / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Матч состоится сегодня на стадионе "Славутич" в Запорожье, начало в 19:45. Смотреть матч Заря – ЦСКА можно на нашем сайте.

Читайте также: Заря – ЦСКА: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

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Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын, Цвек, Хомченовский, Булеца, Лунев, Аллахьяр, Шахаб

В запасе: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Алефиренко, Кристиан, Гладкий

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ЦСКА: Бузатто, Мазику, Лам, Маттей, Турицов, Вилдсхут, Жеферсон, Юга, Йомов, Кэри, Кайседо

Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов

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После выездного поражения от норвежского Буде-Глимт (1:3) и домашнего проигрыша Роме (0:3) Заря реанимировала свои шансы на евровесну, две недели назад одолев ЦСКА в Софии 1:0. Сегодня команде Виктора Скрипника то же нужно сделать и в Запорожье, чтобы сохранить свои претензии на ТОП-2 в группе.

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