"Заря" – АЕК: анонс и прогноз комментатора на матч Лиги Европы

"Заря" наберет первые очки в Лиге Европы сегодня: прогноз комментатора на матч против АЕКа

Сегодня у "Зари" важнейший матч в Лиге Европы – дома команда Виктора Скрипника принимает греческий АЕК, такой же аутсайдер группы, как и луганчане. С кем, если не с АЕКом, начинать набирать очки! Поединок начнется в 22:00, мы проведем онлайн "Заря" – АЕК с видеоповторами.

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Луганчане вроде бы как и неплохо выглядели в двух предыдущих матчах евротурнира, но в обоих случаях рано пропускали и длительное время были в роли вынужденных отыгрываться, что в итоге так и не удавалось достичь. Потому пока что и не набрали очков.

Следующий соперник номинально слабее "Лестера" и "Браги", но в действительности это очень непростая команда. Два года назад АЕК становился чемпионом Греции, а в прошлом сезоне занял третье место. В ее составе играют украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов, который присоединился зимой. А тренирует итальянец Массимо Каррера, выступавший за "Ювентус", "Аталанту" и "Наполи" и приводивший московский "Спартак" к чемпионству российской Премьер-лиги в 2017-м.

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В текущем сезоне АЕК набрал 13 очков после шести туров местного чемпионата и занимает третье место с отставанием от лидера всего на три балла. В двух стартовых турах Лиги Европы они также проиграли – "Браге" 0:3 и "Лестеру" (1:2). Так что разница забитых и пропущенных у них идентична с "Зарей". Вне игры у них опорник Андре Симонш, левый хав Леви Гарсия и центральный полузащитник Дамиан Щиманский.

Команда Скрипника после поражения от "Браги" расписала ничью с новичком УПЛ "Ингульцом" (1:1) и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.

ПРОГНОЗ. "Заре" нужно побеждать для сохранения перспектив выхода в плей-офф. Уверен, они не проиграют. Мысленно склоняюсь к ничье. Вероятно, голов в обоих таймах не будет.

"Заря" – АЕК

Лига Европы, 5 ноября, четверг в 21:50, Футбол 2, OLL.TV

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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