Зараженный коронавирусом вратарь сборной Украины рассказал о самочувствии

Андрей Пятов уверен, что "вместе мы победим эту заразу"

После вчерашнего матча "Шахтера" с "Десной" в чемпионате Украины стало известно, что у Пятова и Степаненко обнаружили коронавирус. Все футболисты донецкой команды ушли на самоизоляцию.

Реклама

Однако оба зараженных футболиста не стал отмалчиваться. Как мы написали, жена Степаненко показала, как романтично кормит мужа на самоизоляции. Чуть позже рассказал о пребывании в глуши и вратарь Андрей Пятов.

Футболист записал и выложил обращение к публике на своей страничке в Instagram.

В частности, Андрей рассказал, что на самоизоляции он чувствует себя отлично, придерживается требований врачей, но семья решила уехать за город, чтобы избежать лишних контактов.

Андрей Пятов на самоизоляции Видео: Instagram

При этом жена с детьми поселилась в основном доме, а его отправили в гостевой. А повторный тест, на результат которого можно ориентироваться, Пятов сделает через 2-3 дня.

Пятов на самоизоляции – 2

Реклама

В конце обращения парень пожелал всем здоровья и выразил уверенность, что вместе мы победим эту заразу.

Пятов на самоизоляции – 3

Читайте также о том, что в сборную вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

Смотрите сюжет о матче Украина – Швейцария, в котором играл Пятов:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама