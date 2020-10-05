Українська
$ 28,34
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Зараженный коронавирусом вратарь сборной Украины рассказал о самочувствии

5 октября, 20:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андрей Пятов уверен, что "вместе мы победим эту заразу"

После вчерашнего матча "Шахтера" с "Десной" в чемпионате Украины стало известно, что у Пятова и Степаненко обнаружили коронавирус. Все футболисты донецкой команды ушли на самоизоляцию.

Реклама

Однако оба зараженных футболиста не стал отмалчиваться. Как мы написали, жена Степаненко показала, как романтично кормит мужа на самоизоляции. Чуть позже рассказал о пребывании в глуши и вратарь Андрей Пятов.

Футболист записал и выложил обращение к публике на своей страничке в Instagram.

В частности, Андрей рассказал, что на самоизоляции он чувствует себя отлично, придерживается требований врачей, но семья решила уехать за город, чтобы избежать лишних контактов.

Андрей Пятов на самоизоляции Видео: Instagram

При этом жена с детьми поселилась в основном доме, а его отправили в гостевой. А повторный тест, на результат которого можно ориентироваться, Пятов сделает через 2-3 дня.

В тренде
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Пятов на самоизоляции – 2
Реклама

В конце обращения парень пожелал всем здоровья и выразил уверенность, что вместе мы победим эту заразу.

Пятов на самоизоляции – 3

Читайте также о том, что в сборную вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

Смотрите сюжет о матче Украина – Швейцария, в котором играл Пятов:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Шахтер Донецк Андрей Пятов коронавирус самоизоляция
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять