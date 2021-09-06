Запрет снят! Украинские болельщики смогут смотреть матчи в Европе

УЕФА открыл на стадионах гостевые сектора, и теперь фанаты будут поддерживать свои клубы в выездных поединках еврокубков

Теперь украинские болельщики могут поддерживать наши клубы в Европе / Фото: REUTERS

С групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций команды в гостях не останутся без поддержки. Запрет визита болельщиков на выездные матчи команд снят.

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Исполком УЕФА проанализировал статистику кампании по вакцинации населения в Европе, а также учел отмену ограничений на перемещение для привитых и переболевших ковидом людей в большом количестве стран. Именно на основе этих факторов и было принято решение об отмене запрета гостевых секторов, информирует официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что при перемещениях болельщикам необходимо учитывать ковидные ограничения, введенные на государственном уровне некоторыми странами.

Напомним, Украину в еврокубках представляют три клуба: Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов, а также Заря в Лиге конференций.

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Динамо на групповом этапе встретится с Баварией (Германия), Барселоной (Испания) и Бенфикой (Португалия).

Шахтер сыграет против Интера (Италия), Реала (Испания) и Шерифа (Молдова).

Соперники Зари – Рома (Италия), ЦСКА (Болгария) и Буде-Глимт (Норвегия).

Ранее победитель ЛЧ угодил в скандал, упав на гигантскую рыбу.