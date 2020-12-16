"Заплатите своей жизнью": футболисту и его маленьким детям угрожают смертью

Полузащитник "Лиона" Тьяго Мендес и его семья стали получать смертельные угрозы после травмы бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара. Уже в добавленное время встречи 14-го тура Лиги 1 с "ПСЖ" (1:0) Мендес жестко снес форварда парижан в центре поля и получил красную карточку, а Неймара в слезах унесли с поля.

Реклама

Травма Неймара / Фото: Reuters

Были опасения, что травма бразильца может быть серьезной, но тренер "ПСЖ" Томас Тухель развеял их. Выступая на пресс-конференции перед сегодняшней игрой с "Лорьяном", Тухель сказал: "Нет ничего невозможного снова увидеть Неймара до зимних каникул".

Читайте также: Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара

"Как и все бразильцы, я ценю футбол, который демонстрирует Неймар, и надеюсь, что там ничего серьезного. Надеюсь, что он быстро восстановится и будет приносить радость фанатам. Я приношу искренние извинения", — цитирует Мендеса Daily Express.

Реклама

Однако сразу после поединка фанаты Неймара начали засыпать Тьяго и его семью страшными угрозами:

"В социальных сетях стали приходить различные угрозы. Писали Тьяго, пишут мне. Говорят, что со мной произойдет что-то ужасное. Мол, за действия вашего парня, если что-то случится с Неймаром, вы заплатите своей жизнью. Вы и ваша семья – друг за другом", – цитирует Келли Daily Express.

Тьяго Мендес с женой Келли / Фото: Instagram

Реклама

Ранее рассказывали, что Неймар забил по 20 мячей за "ПСЖ" и "Барселону" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как Неймар играл в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама