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Заплатит за оскорбление Бога: легенда итальянского футбола под следствием прокуратуры

27 февраля, 08:44

Елена Павлова Елена Павлова

Темпераментный Дженнаро Гаттузо признал свою вину

Новая история с богохульством в чемпионате Италии. Теперь по обвинению в недопустимых высказываниях во время матча пострадал главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо, которому придется выложить из своего кармана крупную сумму. Ранее Гаттузо раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазу.

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По информации Goal Italia, Гаттузо оштрафовали за богохульство на 3 000 евро. Темпераментный наставник неаполитанцев не сдержался в матче "Кротоне" – "Наполи" (0:4) 6 декабря 2020 года. После чего прокуратура Италии провела длительное расследование. Гаттузо признал свою вину, после чего тренера оштрафовали.

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

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После вынесения приговора у наставника "Наполи" есть 30 дней на выплату положенного штрафа. Хотя он получил меньше, чем его бывший коллега по сборной Италии. Напомним, что ранее за богохульство был наказан вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Он заплатит штраф в размере 5 000 евро.

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штрафы тренер чемпионат Италии Наполи Дженнаро Гаттузо ругань
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