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Запасные "Атлетико" оригинально грелись в семиградусный мороз в Мадриде

13 января, 09:36

Елена Павлова Елена Павлова

Во время матча на "Ванда Метрополитано" с "Севильей" пришлось устанавливать тренажеры

В перенесенном матче первого тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" дома обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и упрочило лидерство в Примере. На недавних сильных снегопадов в Мадриде, которые привели к переносу матча "матрасников" с "Атлетиком", и мороза хозяевам пришлось придумывать, как согреть запасных футболистов.

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Поединок на "Ванда Метрополитано" проходил без зрителей из-за пандемии. Благодаря чему при -7 на трибуне были установлены обогреватели и велотренажеры, с помощью которых могли греться запасные "матрасников".

В Twitter попало видео, на котором два закутанных по глаза футболиста "Атлетико" крутят педели на велотренажерах. Отмечается, что один из них был Жоау Феликс, который также воспользовался обогревателем, чтобы согреть руки.

Читайте также: "Феррари" подвел: футболист одолжил у соседа малолитражку, чтобы добраться на тренировку в снегопад

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Испании игроки "Реала" мучились на мерзлом поле, а Зинедин Зидан был в шоке от условий.

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Смотрите, как "Атлетико" играл в Лиге чемпионов

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обогреватель чемпионат Испании Атлетико Мадрид Севилья велотренажер
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