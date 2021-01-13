Запасные "Атлетико" оригинально грелись в семиградусный мороз в Мадриде

Во время матча на "Ванда Метрополитано" с "Севильей" пришлось устанавливать тренажеры

В перенесенном матче первого тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" дома обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и упрочило лидерство в Примере. На недавних сильных снегопадов в Мадриде, которые привели к переносу матча "матрасников" с "Атлетиком", и мороза хозяевам пришлось придумывать, как согреть запасных футболистов.

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Поединок на "Ванда Метрополитано" проходил без зрителей из-за пандемии. Благодаря чему при -7 на трибуне были установлены обогреватели и велотренажеры, с помощью которых могли греться запасные "матрасников".

В Twitter попало видео, на котором два закутанных по глаза футболиста "Атлетико" крутят педели на велотренажерах. Отмечается, что один из них был Жоау Феликс, который также воспользовался обогревателем, чтобы согреть руки.

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Напомним, что в прошлом туре чемпионата Испании игроки "Реала" мучились на мерзлом поле, а Зинедин Зидан был в шоке от условий.

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