"Залезли кое-как": Милевский назвал самые необычные места, где занимался сексом

У Артема есть правило – в день матча на интим не отвлекаться

Новоиспеченный нападающий "Миная" Артем Милевский, на днях отметивший 36-летие, рассказал о самых необычных местах, в которых у него был секс.

"В самолете, в машине, в туалете", – перечислил локации футболист

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При этом на ремарку – "В самолете еле помещается один человек. А ты человек немаленький" – Милевский отреагировал следующим образом: "Залезли там кое-как. Пролезли".

По словам экс-звезды киевского "Динамо", которого цитирует ТаТоТаке, у него случался секс с девушками, имена которых он не знал "до" и так и не узнал "после".

А вот секс в день матча Артем Милевский не практикует, предпочитая быть сосредоточенным на игре.

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Ранее мы писали, что Милевский порвал со своей девушкой. С белоруской Валерией, у которой есть сын не от Артема, футболист был вместе более двух лет.

"Для меня это непростая тема. Только недавно все прекратилось", – признался Милевский, не исключив, что в будущем снова может сойтись с Валерией.

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