Закон один для всех! Президента Бразилии не пустили на футбол без прививки

На поединок чемпионата Бразилии пускали только болельщиков, которые сделали прививку от COVID-19. Жаир Болсонару ярый противник вакцинации

Президент Бразилии против вакцинации и карантина / Фото: REUTERS

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на матч национального чемпионата между командами Сантос и Гремио.

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Глава государства не смог пройти на стадион, так как на игру были допущены только зрители, сделавшие прививку от COVID-19.

"Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру Сантоса, а у меня спрашивают, привит ли я. Для чего? У меня антител больше, чем у кого-либо привитого", – возмущался Болсонару.

В пандемию коронавируса Жаир Болсонару неоднократно выступал против вакцинации и карантинных мер.

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