Закатали в газон: "Манчестер Юнайтед" разгромил одну из лучших команд Испании

Английский гранд практически обеспечил себе путевку в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня матчами плей-офф вернулась к жизни Лига Европы. На нашем сайте идет онлайн "Маккаби" – "Шахтер". В одном из поединков сошлись "Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед". Подопечные Уле-Гуннара Сульшера довольно неожиданно разгромили испанский коллектив, занимающий пятое место в Ла Лиге, – 4:0.

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Героем дуэли стал португальский полузащитник Бруну Фернандеш. На 27-й и 58-й минутах он дублем снял вопрос о победителе. Встреча проходила в итальянском Турине из-за ограничений британских властей в связи с пандемией коронавируса.

А далее Маркус Рэшфорд и Даниэл Джеймс добили басков из Сан-Себастьяна. В этой встрече за "Красных дьяволов" дебютировал 18-летний форвард Амад Дьялло, переехавший в Англию из итальянской "Аталанты". На 83-й минуте уроженец Кот-д'Ивуара заменил Мейсона Гринвуда. Смотрите обзор результативной игры.

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Интересно, что по владению мячом "Реал Сосьедад" превзошел "МЮ" (56% – 44%), но значительно уступил по ударам в створ ворот (2 – 9).

Узнавайте расписание, трансляции и результаты 1/16 Лиги Европы.

Вспомним, как "МЮ" уступил "Лейпцигу" битву за выход в плей-офф Лиги чемпионов:

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