Забросали камнями и направили пистолет. Так тренера сборной Аргентины встретили на родине

У Роберто Айялы грабители забрали мобильный телефон и более 5 тысяч евро. Машину тренера остановили в аргентинском городе Лухан

Айяла провел более 200 матчей за Валенсию

Одного из самых известных игроков Валенсии и сборной Аргентины Роберто Айялу ограбили на родине.

Айяла, который сейчас работал в штабе сборной Аргентины, был остановлен тремя нападавшими, когда ехал в своей машине в аргентинском городе Лухан. Он был вынужден подчиниться, поскольку в машину полетели камни, а преступники стали угрожать пистолетом.

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Затем грабители забрали мобильный телефон Айалы, а также наличные на сумму 5 600 евро. Проезжающий мимо водитель сразу же вызвал полицию. Роберто, к счастью, не пострадал, сообщает Mundo Deportivo.

В период с 2000 по 2007 годы Айяла провел более 200 матчей за Валенсию, выиграв за это время два титула Ла Лиги и Кубок УЕФА.

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За сборную Аргентины сыграл 114 матчей. Дважды выигрывал серебро Кубка Америки, становился олимпийским чемпионом в 2004 году.

Сейчас он работает с Лионелем Скалони в составе тренерского штаба сборной Аргентины.