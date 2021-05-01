Забрали валюту и побрезговали миллионом рублей: экс-игрока киевского Динамо обокрали в Сочи

Тренер Радик Ямлиханов стал жертвой воров, из гостиничного номера неизвестные вынесли доллары и евро, но отказались брать рубли

Старшего тренера футбольного клуба Сочи Радика Ямлиханова обокрали в гостинице. Неизвестные пробрались в его номер в отеле, вскрыли сейф и забрали наличку.

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Ямлиханов обнаружил пропажу денежных средств лишь вечером. Он заявил, что воры украли 2000 долларов и 2000 евро. При этом преступники брезгливо оставили в сейфе российские рубли, а там их было больше 1 млн (13 300 долларов).

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Радик Ямлиханов родился в Башкирии 30 января 1968 года. На позиции полузащитника играл за клубы Гастелло и Искра, а в 1990 году попал в киевское Динамо. В дублирующем составе Динамо провел 14 матчей и забил 1 гол. А потом перешел в воронежский Факел. В 2007-2009 годах работал в Нефтянике из Ахтырки.

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