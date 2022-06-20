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Забрали часы, ранили брата. Жуткое нападение на звезду сборной Испании

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев редактор Спорт Сегодня
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20 июня, 10:34
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На полузащитника Лейпцига Даниэля Ольмо и его брата напали в Валенсии, когда мужчины выходили из парикмахерской
У Ольмо украли часы за 30 тысяч евро
У Ольмо украли часы за 30 тысяч евро / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Известный испанский футболист Даниэль Ольмо, который сейчас играет за Лейпциг, решил отпуск провести на родине. Футболист отдыхал в Валенсии вместе с братом, где стал жертвой ограбления.

Как пишет Las Provincias, нападение произошло когда Ольмо и брат выходили из парикмахерской. Футболиста уже поджидали двое преступников. Они набросились на Даниэля и отобрали часы стоимостью 30 тысяч евро.

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Ольмо еще с часами: фото сделано накануне ограбления
Ольмо еще с часами: фото сделано накануне ограбления

Брат футболиста был ранен при попытке помешать грабителям скрыться на автомобиле.

Даниэль Ольмо является воспитанником Барселоны. Сейчас играет за Лейпциг, но каталонский клуб хочет вернуть 24-летнего полузащитника, трансферная стоимость которого 40 млн евро.

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Ольмо – победитель молодежного чемпионата Европы 2019 года. За национальную команду провел 24 матча и забил 4 гола. Пожалуй, лучший его поединок за сборную Испании пришелся на 1/8 финала Евро-2020. Даниэль сделал две результативные передачи в дополнительное время и помог Испании обыграть Хорватию – 5:3.

Ранее преступники ограбили аргентинского защитника Бенфики Николаса Отаменди. Они связали игрока и затянули ему ремень на шее. После этого обчистили дом, где находились жена и сын футболиста.

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