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За защитника, которого "возил" "Шахтер", "Манчестер Сити" заплатил 68 млн евро

28 сентября, 11:28

Олег Люлька Олег Люлька

Португалец Рубен Диаш попытается усилить оборону "МанСити", накануне пропустившего пять голов от "Лестера"

Сразу после сокрушительного поражения "Манчестер Сити" в матче с "Лестером" 2:5, в котором Гвардиола впервые в тренерской карьере пропустил пять мячей, "горожане" усилили свою оборону. "МанСити" оформил третий по дороговизне трансфер в клубной истории, заплатив "Бенфике" 68 миллионов евро за 23-летнего центрального защитника Рубена Диаша.

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Еще 3,6 млн евро могут достаться "Бенфике" в виде бонусов за успешные выступления Рубена Диаша в английской команде, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Рубен Диаш

Рубен Диаш / Фото: Getty Images

Более крупные суммы за игроков "Манчестер Сити" выкладывал только дважды, когда покупал Кевина Де Брюйне у "Вольфсбурга" за 76 млн евро и Родри у "Атлетико" за 70 млн евро.

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Что касается Рубена Диаша, то новый одноклубник Александра Зинченко стал самым дорогим защитником нынешнего трансферного окна в мировом футболе.

Кстати, не далее как в феврале Рубен Диаш со своей "Бенфикой" стал жертвой "Шахтера" в Лиге Европы, проиграв "горнякам" по сумме двух встреч 4:5. При этом в повторном матче с дончанами этот защитник забил как в чужие ворота, так и в свои. А во многих моментах игроки "Шахтера" Рубена Диаша, говоря футбольным языком, "возили".

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При этом, купив у "Бенфики" Рубена Диаша за 68 млн евро, "Манчестер Сити" продал лиссабонскому клубу своего центрбека – 32-летнего аргентинца Николас Отаменди. Сумма этой сделки составила 15 млн евро.

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Ранее мы писали, что "Барселона" ведет переговоры об аренде Зинченко. Украинский футболист "Манчестер Сити" может стать частью обновленной каталонской команды, которую создает Рональд Куман.

Смотрите, как "Манчестер Сити" пропускает в Лиге чемпионов

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Манчестер Сити Бенфика трансфер Рубен Диаш

Источник: Сегодня|Спорт

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