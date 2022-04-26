За два благотворительных матча в Турции Шахтер собрал более 8 млн гривен

Донецкий клуб продолжает серию товарищеских поединков в Европе, а все заработанные деньги перечисляет украинцам, которые пострадали от войны

Шахтер проводит благотворительный тур по Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольный клуб Рината Ахметова Шахтер за две последние игры с турецкими командами Антальяспорт и Фенербахче собрал 8,2 млн грн, которые будут перечислены украинским медикам и детям, пострадавшим от российской агрессии в Украине. Об этом сообщает сайт Шахтера.



Матч в Стамбуле из Фенербахче принес 5 млн грн, а последний матч с Антальяспором еще 3,2 млн грн.

Следующая игра Шахтера состоится 1 мая в Хорватии с местным Хайдуком.

Реклама

Напомним, что Шахтер проводит благотворительные игры в Европе для сбора средств, как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры проводилась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. В частности, в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол.

Реклама

Вчера в Турции игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан. На нем бейджик из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.