За день до финала Евро-2020: умер знаменитый форвард сборной Англии

Известный в прошлом футболист английской сборной и Ипсвича Пол Маринер умер в возрасте 68 лет от рака мозга

Пол Маринер сыграл 35 матчей за Англию / Фото: Twitter

Завтра исторический день для сборной Англии. Впервые команда сыграет в финале чемпионата Европы. Увы, этого уже не увидит бывший нападающий сборной Англии Пол Маринер. Он умер в возрасте 68 лет.

"Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим клубам", – говорится в сообщении пресс-служба национальной команды.

We're sad to have learned that Paul Mariner, who made 35 appearances for the #ThreeLions, has passed away at the age of 68.



Mariner represented England between 1977 and 1985, scoring 13 goals.



Our thoughts and sympathies are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/kusQZYmVs4 — England (@England) July 10, 2021

Причина смерти Маринера – рак мозга.

За сборную Англии Маринер выступал с 1977 по 1985 год. Он провел 35 матчей, в которых забил 13 голов. В составе Ипсвича Маринер выиграл Кубок УЕФА (1981) и Кубок Англии (1978).

Также он выступал за Плимут Аргайл, Арсенал и Портсмут.

По окончании карьеры тренировал Плимут, американский Нью-Инглэнд Революшн и канадский Торонто.

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