За день до финала Евро-2020: умер знаменитый форвард сборной Англии

Завтра исторический день для сборной Англии. Впервые команда сыграет в финале чемпионата Европы. Увы, этого уже не увидит бывший нападающий сборной Англии Пол Маринер. Он умер в возрасте 68 лет.
"Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим клубам", – говорится в сообщении пресс-служба национальной команды.
We're sad to have learned that Paul Mariner, who made 35 appearances for the #ThreeLions, has passed away at the age of 68.— England (@England) July 10, 2021
Mariner represented England between 1977 and 1985, scoring 13 goals.
Our thoughts and sympathies are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/kusQZYmVs4
Причина смерти Маринера – рак мозга.
За сборную Англии Маринер выступал с 1977 по 1985 год. Он провел 35 матчей, в которых забил 13 голов. В составе Ипсвича Маринер выиграл Кубок УЕФА (1981) и Кубок Англии (1978).
Также он выступал за Плимут Аргайл, Арсенал и Портсмут.
По окончании карьеры тренировал Плимут, американский Нью-Инглэнд Революшн и канадский Торонто.
Ранее мы рассказывали, что умер бывший футболист киевского Динамо: работал таксистом и пропал без вести.