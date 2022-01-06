За что футболисты получают огромные деньги. Жуткое видео от Шовковского

Шовковский четыре годе лечился от травм / Фото: Коллаж: Сегодня

Ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский показал в соцсетях жуткое видео. На нем бывшему голкиперу вынимают штыри из пальца.

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"Когда у меня спрашивают, за что профессиональные спортсмены получают такие деньги, обычно я дальше не продолжаю разговор, хотя хочется ответить:

"Я понимаю, что вам нечем, и все же вы попробуйте понять!"