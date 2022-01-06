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За что футболисты получают огромные деньги. Жуткое видео от Шовковского

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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6 января, 20:19
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Знаменитому вратарю провели операцию на пальце. Травмы дают о себе знать и после завершения карьеры
Шовковский четыре годе лечился от травм
Шовковский четыре годе лечился от травм / Фото: Коллаж: Сегодня

Ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский показал в соцсетях жуткое видео. На нем бывшему голкиперу вынимают штыри из пальца.

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"Когда у меня спрашивают, за что профессиональные спортсмены получают такие деньги, обычно я дальше не продолжаю разговор, хотя хочется ответить:

"Я понимаю, что вам нечем, и все же вы попробуйте понять!"

Александр Шовковский
Александр Шовковский / Фото: УАФ

За свою профессиональную карьеру, длившуюся 24 года, более 4 лет я восстанавливался после различных травм и повреждений, которые меня догоняют еще и после окончания моей карьеры.

P.S. Снято собственноручно. Ни один медицинский работник не пострадал", – написал Шовковский в Instagram.

Ранее мы рассказывали, как Александр Шовковский отдыхал в Альпах с огоньком.

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