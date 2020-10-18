"Ювентус" перед "Динамо" без Роналду не смог обыграть аутсайдера (видео)

Уже послезавтра киевское "Динамо" проведет первый матч группового раунда Лиги чемпионов. Во вторник соперником подопечных Мирчи Луческу на НСК "Олимпийский" будет итальянский "Ювентус". Накануне "Динамо" обыграло "Рух" со счетом 2:0.

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Менее радостно сложился поединок национального чемпионата для соперника киевлян. Туринцы вчера вечером без Криштиану Роналду, который находится на самоизоляции, не смогли одолеть скромный "Кротоне" – 1:1. "Юве" пропустил в гостях на 12-й минуте с пенальти (сфолил Бонуччи), но испанец Альваро Мората уже на 21-й минуте восстановил равновесие.

Как чемпионы ни бились, а добиться победы так и не смогли. Тем более что с 60-й минуты коллектив Андреа Пирло играл в меньшинстве после удаления Федерико Кьезы (на фото).

Примечательно, что для "Кротоне" набранное очко стало первым в четырех матчах сезона Серии А. Туринцы же набрали восемь очков, имея по две победы и ничьи, и располагаются всего лишь на четвертой строчке. Лидирует с 12 баллами "Милан", который выиграл все четыре встречи.

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На днях "Ювентус" сообщил о многомиллионных убытках.

Вашему вниманию – обзор матча "Кротоне" – "Ювентус":

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