"Ювентус" – "Интер": онлайн-трансляция повторного матча Кубка Италии

Во вторник определяется первый финалист Кубка Италии. В повторной битве грандов в Турине встречаются "Ювентус" и "Интер". На прошлой неделе "Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче Кубка в гостях с дублем Криштиану Роналду. Теперь же миланская команда пытается взять реванш на поле чемпиона. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями и интересными мультимедиа.

"Ювентус" – "Интер"

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Расклад сил. Преимущество после первой встречи дает явную фору подопечным Андреа Пирло. Правда, неделю назад рулевой "Интера" Антонио Конте не мог рассчитывать на своего главного форварда Ромелу Лукаку. Но теперь бельгиец готов броситься в бой, отсидев дисквалификацию за стычку со Златаном Ибрагимовичем.

Лукаку и Ибрагимович / Фото: Reuters

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В чемпионате Италии "Интер" занимает второе место, опережая "Юве" на пять очков, но сыграв на матч больше. В последнем туре оба соперника добыли победы с одинаковым счетом 2:0. Туринцы справились дома с "Ромой", а оппонент взял три очка во Флоренции.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитами матча на "Альянц Стэдиум" считают гостей из Милана. Коэффициент на их победу – 2.55, тогда как на хозяев – 2.80, на ничью в основное время – 3.45. А вот путевку в финал практически безоговорочно отдают "Ювентусу", коэффициент на проход хозяев – 1.30, на шанс "Интера" – 3.75.

Можно вспомнить одно из предыдущих противостояний итальянских грандов.

Где смотреть. На украинском телевидении поединок не покажут, но его можно в свободном доступе посмотреть на YouTube-канале итальянской Серии А.

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Смотрите, как "Интер" на днях обыграл "Фиорентину" на выезде в чемпионате Италии:

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