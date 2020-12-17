Юрген Клопп признан лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА

Немецкий тренер впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к победе в чемпионате Англии

Немец Юрген Клопп, возглавляющий английский "Ливерпуль", признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Немецкий специалист получил награду во второй раз подряд. В голосовании он опередил Марсело Бьелсу и Ханса-Дитера Флика. Церемония награждения Best FIFA Football Awards состоялась в Доме ФИФА в Цюрихе сегодня, 17 декабря, в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

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Ранее Сон-Хын Мин выиграл Премию Пушкаша за лучший гол 2020 года. Самый красивый гол был забит в матче "Тоттенхэм" – "Бернли" в чемпионате Англии.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Первые две награды ФИФА достались Криштиану Роналду, затем в голосовании выиграл Лука Модрич, а в прошлом сезоне лучшим игроком был признан Лионель Месси.

Напомним, что в этом году награда "Золотой мяч" не вручается – организаторы отказались из-за пандемии, сославшись на то, что претенденты находятся не в равных условиях.

Смотрите, как играет "Ливерпуль" Клоппа в Лиге чемпионов:

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