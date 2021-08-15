"Юный орел" счастлив. Яремчук высказался о дебютном забитом мяче за Бенфику

Роман Яремчук поделился своими эмоциями после феерической игры в матче чемпионата Португалии

Роман Яремчук забивает свой первый гол за Бенфику / Фото: Инстаграм

Украинский нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук блестяще дебютировал за свой новый клуб в матче 2-го тура чемпионата Португалии против Ароки (2:0). Наш легионер сыграл 57 минут поединка, записав на свой счет гол и результативную передачу.

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Такому знаменательному событию форвард "орлов" посвятил пост в Instagram.

"Счастлив забить свой первый гол за Бенфику", – поделился свой радостью Яремчук в Instagram.

Не забыли поздравить своего партнера по сборной Украины Александр Зинченко и Николай Шапаренко. Также пожелали успехов украинскому бомбардиру Украинская ассоциация футбола и спортивный журналист Виктор Вацко.

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Роман Яремчук / Фото: Инстаграм

Ранее украинский форвард отличился в воротах московского Спартака, но в УЕФА посчитали, что это был автогол и Роману достался только результативный ассист.

Роман Яремчук / Фото: Инстаграм

Напомним, что Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где он забил два гола. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста – киевское Динамо.