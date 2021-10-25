Ящик презервативов для Спартака. Клубу нужна нормальная защита

Московский клуб потерпел самое разгромное поражение в своей истории, за что над футболистами Спартака посмеялись производители презервативов

Спартак пропустил семь голов

В 12-м туре чемпионата России московский Спартак уступил санкт-петербургскому Зениту со счетом – 1:7. Ранее на матче Спартака комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом: "Приветствую в Москве – столице страны-агрессора".

Это крупнейшее поражение за всю историю выступления Спартака в национальных чемпионатах.

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После матча компания-производитель презервативов высмеяла футболистов московского клуба.

"Ребята из Спартака, напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита", – гласит сообщение в Twitter.

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Зенит является лидером чемпионата России. Команда набрала 26 очков в 12 турах. Спартак за 12 матчей набрал 17 очков и находится на 7-й строчке в турнирной таблице.