Ярмоленко выздоровел, но его Вест Хэм проиграл в меньшинстве аутсайдеру

Украинский полузащитник впервые за два месяца попал в заявку на матча английской Премьер-лиги, однако на поле в игре против Ньюкасла так и не вышел

Лондонский Вест Хэм, который в прошлом сезоне едва не вылетел из Премьер-лиги, в 2021 году продолжает борьбу за место в ТОП-4 и путевку в Лигу чемпионов. Правда, вчера команда Андрея Ярмоленко потерпела досадное поражение в Ньюкасле. А украинец хоть и оказался в заявке на игру впервые с февраля, но остался в запасе.

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Напомним, в марте Ярмоленко после тяжелой травмы в Вест Хэме вернулся в игру. Однако тогда 31-летний вингер провел матч лишь в молодежной команде и не смог помочь сборной Украины.

Обидчиком "молотобойцев" стал скромный Ньюкасл, который борется за сохранение прописки в элите. На 36-й минуте гости получили двойной удар в виде нелепого автогола и второй желтой карточки для Доусона, после чего остались в меньшинстве. А затем еще привез гол голкипер Лукаш Фабиански.

Несмотря на неудачи, во втором тайме Диоп и Лингард (с пенальти) смогли сравнять счет. Но 21-летний Джо Уиллок, едва выйдя на замену, на 83-й минуте принес Ньюкаслу победу ударом головой – 3:2.

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Вест Хэм пока что остался на четвертом месте, но во вторник его может обойти Челси, который будет принимать Брайтон. Ньюкасл же поднялся сразу на две строчки в таблице и теперь пребывает на 15-й.

Недавно Мораес обогнал Ярмоленко в рейтинге бомбардиров УПЛ.

Вспомним, как Ярмола бил пенальти в товарищеском матче в Польше:

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