Ярмоленко вышел – "Вест Хэм" победил: первый матч АПЛ в 2021 году

Первым матчем футбольной топ-пятерки в 2021 году стал поединок в Ливерпуле. Там в 17 туре чемпионата Англии "Эвертон" принимал "Вест Хэм". Кстати, недавно мы писали, что Ярмоленко может перейти из "Вест Хэма" в "Эвертон".

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Гостям удалось увезти три очка. На 86-й минуте победный гол забил Томаш Соучек. До этого времени на поле уже появился украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Наш игрок традиционно начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.

После этого матча "Эвертон" занимает четвертое место в АПЛ – 29 очков (16 матчей), "Вест Хэм" на десятой позиции – 26 (17), лидирует "Ливерпуль" – 33 (16)...

Напомним, что в этом сезоне Андрей Ярмоленко лишь однажды появился в основном составе "Вест Хэма" в матча чемпионата Англии. Еще восемь раз выходил на поле со скамейки запасных, однако результативными действиями не отличался.

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В ноябре Ярмоленко догнал Шовковского по матчам за сборную. Смотрите, как Андрей не забил пенальти в матче Польша – Украина:

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