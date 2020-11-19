Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в турецкий клуб

Турецкий клуб давно интересуется украинцем, но не готов платить сумму компенсации

Турецкое издание Fotomac сообщило, что украинский вингер Андрей Ярмоленко зимой разорвет контракт с английским "Вест Хэмом" ради перехода в "Фенербахче". По информации издания, соглашение между сторонами будет расторгнуто без финансовых компенсаций. Ранее "Фенербахче" планировал арендовать Ярмоленко.

Реклама

Сообщается, что "Фенербахче" не смог с первого раза договориться с Ярмоленко по условиям контракта, однако в условиях, когда за игрока не нужно будет платить, стамбульцы могут увеличить свое предложение Андрею. Отмечается, что в "Вест Хэме" украинец зарабатывает 3,3 миллиона евро, хотя ранее в СМИ называли большую сумму.

В текущем сезоне Ярмоленко провел восемь матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Правда, все результативные действия украинец сделал в матчах Кубка лиги.

С другой стороны, недавно у Ярмоленко родился третий сын, Максим. И срываться с семьей из Лондона ему будет явно не с руки.

Смотрите, как голевой пас Ярмоленко помог Украине обыграть Испанию

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама