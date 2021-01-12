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Ярмоленко, получающий больше всех денег в "Вест Хэме", признан худшим игроком команды

12 января, 10:03

Олег Люлька Олег Люлька

Украинцу выставили самую низкую оценку среди игроков основы лондонцев в еле выигранном матче Кубка Англии

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил самую низкую оценку среди игроков стартового состава своей команды за матч 1/32 финала Кубка Англии против "Стокпорта", который команда украинца еле выиграла со счетом 1:0.

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Напомним, "Стокпорт" – представитель пятого дивизиона Англии.

Бывший капитан киевского "Динамо" провел на поле 67 минут, нанеся один неточный удар и отдав 30 передач с точностью 80%. От портала WhoScored Ярмоленко удостоился 6,1 балла.

Добавим, что Андрей ушел с поля при счете 0:0, а заменивший его Джеррод Боуэн отметился голевой передачей на Крэйга Доусона.

Андрей Ярмоленко
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Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Напомним, Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма". Его годовая зарплата составляет 5,98 миллиона фунтов (почти 7 млн евро).

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Украинца, не имеющего постоянной игровой практики в "Вест Хэме", продолжают сватать в Турцию. Однако накануне тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес дал понять, что рассчитывает на Ярмоленко.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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Андрей Ярмоленко Кубок Англии Вест Хэм
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