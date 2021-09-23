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Ярмоленко и Зинченко столкнули лбами в Англии

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
23 сентября, 11:43
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Жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги отрядила в сопернику Вест Хэму Андрея Ярмоленко Манчестер Сити, за который выступает Александр Зинченко
Зинченко vs Ярмоленко
Зинченко vs Ярмоленко / Фото: Getty Images

Накануне Андрей Ярмоленко, поучаствовав в голевой атаке, помог Вест Хэму обыграть МЮ Криштиану Роналду 1:0 в 1/16 финала Кубка английской лиги.

А сегодня Ярмоленко получил соперника уже по следующему этапу турнира – волею жребия, им стал Манчестер Сити Александра Зинченко.

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Противостояние Ярмоленко vs Зинченко пройдет на поле Вест Хэма 27 октября.

1/8 финала Кубка английской лиги. 26-27 октября

  • Вест Хэм – Манчестер Сити
  • Челси – Саутгемптон
  • Арсенал – Лидс
  • Сток Сити – Брентфорд
  • Лестер – Брайтон
  • Бёрнли – Тоттенхэм
  • Куинз Парк Рейнджерс – Сандерленд
  • Престон – Ливерпуль

Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото: Reuters

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Андрей Ярмоленко. Фото Reuters/Michael Regan
Андрей Ярмоленко. Фото Reuters/Michael Regan

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Напомним, команда Зинченко является действующим победителем Кубка английской лиги – в финале турнира-2020/2021 Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм со счетом 1:0.

Добавим, что у Зинченко особенные отношения в Англии с трофеями. Смотрите, как он в свое время уронил кубок чемпионов АПЛ:

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