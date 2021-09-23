Ярмоленко и Зинченко столкнули лбами в Англии

Накануне Андрей Ярмоленко, поучаствовав в голевой атаке, помог Вест Хэму обыграть МЮ Криштиану Роналду 1:0 в 1/16 финала Кубка английской лиги.
А сегодня Ярмоленко получил соперника уже по следующему этапу турнира – волею жребия, им стал Манчестер Сити Александра Зинченко.
Противостояние Ярмоленко vs Зинченко пройдет на поле Вест Хэма 27 октября.
1/8 финала Кубка английской лиги. 26-27 октября
- Вест Хэм – Манчестер Сити
- Челси – Саутгемптон
- Арсенал – Лидс
- Сток Сити – Брентфорд
- Лестер – Брайтон
- Бёрнли – Тоттенхэм
- Куинз Парк Рейнджерс – Сандерленд
- Престон – Ливерпуль
Напомним, команда Зинченко является действующим победителем Кубка английской лиги – в финале турнира-2020/2021 Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм со счетом 1:0.
Добавим, что у Зинченко особенные отношения в Англии с трофеями. Смотрите, как он в свое время уронил кубок чемпионов АПЛ: