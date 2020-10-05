Яремчука прорвало после "Динамо". Украинец оформил дубль за три минуты

Эти мячи стали для Яремчука дебютными в новом розыгрыше чемпионата Бельгии

Украинский нападающий Роман Яремчук помог "Генту" разгромить "Беерсхот" в матче восьмого тура чемпионата Бельгии. Украинец открыл счет уже на 12-й минуте встречи, а спустя три минуты забил второй гол в матче. Затем дубль оформил Депуатр и еще один мяч забил Самойс. У гостей гол престижа на счету Кулибали – 5:1.

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Напомним, что из-за травмы Яремчук пропустил ответный матч "Гента" против киевского "Динамо" (0:3), а также предыдущий поединок бельгийской лиги против "Хеверли Лувена" (2:3).

Отметим, что эти мячи стали для Яремчука дебютными в новом розыгрыше чемпионата Бельгии. Также на счету украинца один мяч в квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня Яремчук должен прибыть в расположение сборной Украины. 7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Франции. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций на "Олимпийском" примет Германию, а 13-го в четвертом туре там же сыграет с Испанией. Кстати, мы писали, что болельщиков пустят на матчи сборной Украины против Германии и Испании.

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