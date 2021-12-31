Яремчук завершил год голом в ворота Порту, но его команда все равно проиграла

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук отметился забитым мячом в предновогоднем матче чемпионата Португалии против Порту

Роман Яремчук забил гол в ворота Порту / Фото: REUTERS

Украинец отличился сразу после начала второго тайма – Роман откликнулся на прострел с правого фланга и спокойно переправил мяч в сетку.

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Но к тому времени его команда уже горела со счетом 2:0, а спустя три минуты после гола Бенфика осталась в меньшинстве после удаления Андре Алмейды, что вылилось в еще один пропущенный мяч немного позже.

Порту одержал победу со счетом 3:1 и вернулся на первую строчку, потеснив Спортинг по дополнительным показателям.

Но что главнее – увеличил отрыв от принципиального соперника до семи баллов. Бенфика идет на третье строчке. Неделей ранее Бенфика разгромно проиграла Порту в Кубке Португалии.

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Яремчук забил 7-й гол в 25 матчах во всех турнирах – шесть у него в чемпионате страны и один – в Лиге чемпионов в ворота Динамо.