Яремчук показал, какой он "буйвол": украинца удалили за фол исподтишка (видео)

Роман подвел свой "Гент" в матче чемпионата Бельгии против "Кортрейка"

Основной форвард сборной Украины экс-динамовец Роман Яремчук получил первую красную карточку за время выступлений в высших дивизионах. 25-летний нападающий "Гента" был удален на 22-й минуте поединка чемпионата Бельгии против "Кортрейка" за фол исподтишка.

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Яремчук двумя руками толкнул в спину сербского защитника соперников Петара Голубовича, который находился без мяча. В этом моменте Роман и вправду был похож на "буйвола", как называют футболистов "Гента", перед которым замахали красной тряпкой.

Стоит отметить, что несколькими секундами ранее Голубович, незаметно для рефери, прошелся по ногам Яремчука, вот Роман, видимо, и сорвался.

Оставшись в меньшинстве, "Гент" пропустил в начале второго тайма и проиграл "Кортрейку" в гостях 0:1.

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Отметим, что прежде Роман Яремчук лишь однажды удалялся с поля. Это было еще семь лет назад, когда он выступал в Первой лиге Украины за "Динамо-2".

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Напомним, что Роман продолжает оставаться на прицеле у топ-команд Европы. В частности, Яремчука хочет приобрести бывший клуб Роналду.

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